Проезд подорожает. Каких цен ожидать кузбассовцам?

По прогнозам кузбасских перевозчиков, проезд будет дорожать и дальше. На прошлой неделе члены общественного совета при областном департаменте транспорта и связи заявили, что готовят для этого свои рекомендации в департамент. Корреспондент « АиФ в Кузбассе» узнавала, каких цен ждать жителям региона.

Почему накинули?

Первый раз проезд в Киселёвске подорожал с 15 января — на один рубль. В итоге одна поездка стала стоить 19 руб. При этом горожан сразу предупредили, что перевозчики хотели поднять тариф на два рубля, но местной администрации «удалось договориться». По сути, отложили очередное повышение лишь до президентских выборов. «Тарифы частных перевозчиков относятся к нерегулируемым согласно 220-му Федеральному закону. Т. е. транспортник имеет право устанавливать свой тариф исходя из себестоимости. По нашим подсчётам, себестоимость у нас составляет от 26 до 30 руб. Она варьируется в зависимости от того, какое топливо перевозчик использует, какую зарплату водителям платит, имеет свой гараж или платит аренду и т. д.», — объясняет позицию перевозчиков директор Прокопьевского ПАТП Анатолий Вагенен. Его ПАТП обслуживает пассажирские перевозки Киселёвска.

По словам Анатолия Викторовича, даже при тарифе в 20 руб. перевозчики будут кое-как сводить концы с концами и возить своих пассажиров на старых разваливающихся автобусах. «В среднем на один киселёвский автобус продают 500 билетов в день. С действующим тарифом выходит 10 тыс. руб. Из них нужно вычесть примерно 2 тыс. руб. на топливо, 2 тыс. руб. — на зарплату водителям, 1 тыс. — кондукторам. Остаётся 5 тыс. — на ремонт, аренду гаража и т. д. Сломалась, например, коробка передач. Чтобы её заменить, нужно 70 тыс. руб.», — приводит свою математику Анатолий Викторович. В ближайшее время перевозчики снова ожидают повышения цен на топливо. А значит, пассажирам, в свою очередь, остаётся ожидать нового роста тарифа.

Кто ещё повысит?

На заседании общественного совета при департаменте транспорта, председатель кемеровского отделения профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Николай Шевгенин заявил, что повышать тариф нужно, чтобы транспортники улучшили качество услуг, в том числе купили новые автобусы. Заместитель начальника департамента Юрий Стоцкий во время заседания отметил, что автобусы ПАТП изношены уже на 70%, а цены на запчасти постоянно растут. По подсчётам специалистов департамента, обоснованной будет цена перевозки одного пассажира 22 руб.