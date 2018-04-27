Проезд подорожает. Каких цен ожидать кузбассовцам? 

По прогнозам кузбасских перевозчиков, проезд будет дорожать и дальше. На прошлой неделе члены общественного совета при областном департаменте транспорта и связи заявили, что готовят для этого свои рекомендации в департамент. Корреспондент «АиФ в Кузбассе» узнавала, каких цен ждать жителям региона.
Почему накинули?
Первый раз проезд в Киселёвске подорожал с 15 января — на один рубль. В итоге одна поездка стала стоить 19 руб. При этом горожан сразу предупредили, что перевозчики хотели поднять тариф на два рубля, но местной администрации «удалось договориться». По сути, отложили очередное повышение лишь до президентских выборов. «Тарифы частных перевозчиков относятся к нерегулируемым согласно 220-му Федеральному закону. Т. е. транспортник имеет право устанавливать свой тариф исходя из себестоимости. По нашим подсчётам, себестоимость у нас составляет от 26 до 30 руб. Она варьируется в зависимости от того, какое топливо перевозчик использует, какую зарплату водителям платит, имеет свой гараж или платит аренду и т. д.», — объясняет позицию перевозчиков директор Прокопьевского ПАТП Анатолий Вагенен. Его ПАТП обслуживает пассажирские перевозки Киселёвска.
По словам Анатолия Викторовича, даже при тарифе в 20 руб. перевозчики будут кое-как сводить концы с концами и возить своих пассажиров на старых разваливающихся автобусах. «В среднем на один киселёвский автобус продают 500 билетов в день. С действующим тарифом выходит 10 тыс. руб. Из них нужно вычесть примерно 2 тыс. руб. на топливо, 2 тыс. руб. — на зарплату водителям, 1 тыс. — кондукторам. Остаётся 5 тыс. — на ремонт, аренду гаража и т. д. Сломалась, например, коробка передач. Чтобы её заменить, нужно 70 тыс. руб.», — приводит свою математику Анатолий Викторович. В ближайшее время перевозчики снова ожидают повышения цен на топливо. А значит, пассажирам, в свою очередь, остаётся ожидать нового роста тарифа.
Кто ещё повысит?
На заседании общественного совета при департаменте транспорта, председатель кемеровского отделения профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Николай Шевгенин заявил, что повышать тариф нужно, чтобы транспортники улучшили качество услуг, в том числе купили новые автобусы. Заместитель начальника департамента Юрий Стоцкий во время заседания отметил, что автобусы ПАТП изношены уже на 70%, а цены на запчасти постоянно растут. По подсчётам специалистов департамента, обоснованной будет цена перевозки одного пассажира 22 руб.
Т. е. в Кемерове проезд может подорожать сразу на четыре рубля! При этом совсем необязательно, что нас сразу пересадят на новые автобусы. «Банки дают кредиты только в том случае, если утверждён и закреплён нормальный тариф и учтены дотации. Если частник ещё как-то может выкручиваться за счёт свободных тарифов, то муниципальный транспорт уже давно похоронили. Поэтому мы и видим, что в кемеровских маршрутках нет кондукторов. И водители, вместо того, чтобы следить за дорогой, отсчитывают сдачу. О какой безопасности может идти речь? Если мы и дальше будем искусственно сдерживать тарифы, то будем получать ДТП. Не случайно ведь в Кемерове уже сгорел в начале года автобус и загорался трамвай, — считает председатель Гильдии перевозчиков общественного транспорта Кузбасса Евгения Корюкова. — К счастью, без жертв». По её прогнозам, цены на проезд подрастут во всех городах региона после сентябрьских выборов. Это неизбежно. Вот только по карманам пассажиров даже небольшое повышение цен бьёт больно, ведь реальные доходы не растут.