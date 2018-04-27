Ещё
Россиян пронумеруют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян пронумеруют 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Паспорта, пенсионные и страховые удостоверения привяжут к сквозному идентификатору к 2019 году. Об этом со ссылкой на несколько источников в кабмине и ЦБ сообщают "Известия".
Идентификатор свяжет информацию о гражданах из разных баз — номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.
Идентификатор позволит объединить базы данных разных ведомств, и свести воедино ту информацию, которую клиентам часто приходится предоставлять в процессе документооборота с органами власти, инвесткомпаниями и банками — особенно при начале отношений или операциях ввода и вывода средств. По единому номеру можно будет получать и финансовые услуги.
Ожидается, что нововведение повысится скорость обслуживания, а также снизятся риски неправильного внесения данных при обращении в финансовые организации.
С другой стороны, при введении единого номера повышается риск компрометации данных. Мошеннику будет легче получить всю информацию о человеке, если он знает хотя бы один идентификатор, считает один из собеседников издания.
Новшество касается физлиц и будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы», передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
Фонды обмелели: денег на пенсии россиян нет Гуляй, страна: зарплаты бюджетников подскочат на 13-15% Налетай: в России подешевеют авиабилеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1619
Госдеп составил список послушных стран219
В США предрекли смерть морской авиации России277
Бузова опешила от хамства Распутиной37
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство97
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение