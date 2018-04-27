Россиян пронумеруют

Паспорта, пенсионные и страховые удостоверения привяжут к сквозному идентификатору к 2019 году. Об этом со ссылкой на несколько источников в кабмине и ЦБ сообщают "Известия"

Идентификатор свяжет информацию о гражданах из разных баз — номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.

Идентификатор позволит объединить базы данных разных ведомств, и свести воедино ту информацию, которую клиентам часто приходится предоставлять в процессе документооборота с органами власти, инвесткомпаниями и банками — особенно при начале отношений или операциях ввода и вывода средств. По единому номеру можно будет получать и финансовые услуги.

Ожидается, что нововведение повысится скорость обслуживания, а также снизятся риски неправильного внесения данных при обращении в финансовые организации.

С другой стороны, при введении единого номера повышается риск компрометации данных. Мошеннику будет легче получить всю информацию о человеке, если он знает хотя бы один идентификатор, считает один из собеседников издания.