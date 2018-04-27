Житель Усольского района за обещанный кредит отдал мошенникам больше 20 тысяч рублей

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении 26-летнего молодого человека.

Накануне в дежурную часть

Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратился житель поселка

Сосновка с заявлением о том, что неизвестные люди обманом завладели его деньгами.

Мужчина в поисках возможности получить кредит оформил в интернете онлайн-заявку на получение 200 тысяч рублей.

Потерпевшему на указанный в заявке номер

телефона на следующий день позвонила девушка, которая представилась

сотрудником банка, обрадовала его предложением получить кредит под 14,5%

годовых. В ходе беседы молодой человек согласился на условия

предоставления займа и тут же получил ответ, что кредит одобрен.

Далее ситуация развивалась по тому пути,

по которому действовать могут только мошенники. Потерпевшему следовало

тут же прекратить общение с аферистами, однако он этого не сделал.

Поначалу звонившая девушка попросила

перевести проценты за перевод обещанных, но пока не полученных им 200 тысяч рублей. Потом потерпевшему позвонили лже-страховой агент и так называемый представитель курьерской организации. Всем собеседникам

потерпевший переводил деньги то по страховке, то за услуги по доставке

документов для оформления кредита.

В общей сложности молодой человек перечислил аферистам 24 тысячи рублей.

Не дождавшись курьера, который должен

был, по словам злоумышленников, привести на указанное место встречи

документы по кредиту, мужчина осознал, что стал жертвой обмана.

По данному факту следователем возбуждено

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Проводится расследование.

Но этот случай не единственный. Накануне

усольчанка при подобных обстоятельствах при попытке взять кредит также

лишилась собственных сбережений. Она перечислила мошенникам 44 тысячи

рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает, что ко всей

поступающей по телефону или в интернете информации следует относиться

критически. Все кредиты оформлять необходимо в банковских организациях.

Сделки купли-продажи, получения займов невозможны без предоставления и подписания документов.

Только мошенники просят переводить плату

за получение кредита, компенсации или выигрыша. Следует осознавать, что все эти вымышленные предварительные расходы и траты аферисты придумывают

только для того, чтобы украсть ваши деньги. Не идите на поводу у эмоций

и жажды наживы и тогда вы сохраните ваши финансы!