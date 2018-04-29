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Россияне получат единый идентификатор к 2019 году
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Россияне получат единый идентификатор к 2019 году 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Все россияне к 2019 году поучат единый идентификатор, который будет объединять номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений, сообщает сетевое издание m24.ru.
Единый идентификатор будут разрабатывать Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. Предполагается, что он упростит взаимодействие граждан с государственными организациями и банками.
Благодаря новому документу россияне смогут найти информацию о себе в любой базе. К примеру, на портале Пенсионного фонда по номеру паспорта можно будет узнать свой номер СНИЛС. По словам источника издания, единым идентификатором станет уникальный номер. Издание также отмечает, что в Центробанке уже прошла встреча, посвященная разработке этого идентификатора.
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