Россияне получат единый идентификатор к 2019 году 

Все россияне к 2019 году поучат единый идентификатор, который будет объединять номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений, сообщает сетевое издание m24.ru.
Единый идентификатор будут разрабатывать Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. Предполагается, что он упростит взаимодействие граждан с государственными организациями и банками.
Благодаря новому документу россияне смогут найти информацию о себе в любой базе. К примеру, на портале Пенсионного фонда по номеру паспорта можно будет узнать свой номер СНИЛС. По словам источника издания, единым идентификатором станет уникальный номер. Издание также отмечает, что в Центробанке уже прошла встреча, посвященная разработке этого идентификатора.