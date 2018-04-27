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Каждый россиянин получит номер ‐ СМИ
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Каждый россиянин получит номер ‐ СМИ 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений россиян привяжут к сквозному идентификатору в 2019 году. Об этом сообщили «Известиям» источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.
Предполагается, что объединение всех данных упростит взаимодействие граждан с государственными организациями и банками. В будущем уникальный номер заменит гражданам остальные документы.
Данные на россиян можно будет найти в любой базе — в Пенсионном фонде, в МВД РФ и так далее. Единый идентификатор систематизирует все данные о гражданине из различных государственных ведомств.
Данная мера отвечает концепции «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы». В частности банки будут обладать всей полнотой информации на каждого гражданина.
В следующем году на портале госуслуг будет запущена функция обмена сообщениями между государственными ведомствами и гражданами. Об этом рассказал заместитель главы Минкомсвязи Алексей Козырев.
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