Каждый россиянин получит номер ‐ СМИ

Номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений россиян привяжут к сквозному идентификатору в 2019 году. Об этом сообщили «Известиям» источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.

Предполагается, что объединение всех данных упростит взаимодействие граждан с государственными организациями и банками. В будущем уникальный номер заменит гражданам остальные документы.

Данные на россиян можно будет найти в любой базе — в Пенсионном фонде, в МВД РФ и так далее. Единый идентификатор систематизирует все данные о гражданине из различных государственных ведомств.

Данная мера отвечает концепции «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы». В частности банки будут обладать всей полнотой информации на каждого гражданина.