Клиентам «ВТБ Страхование» будут доступны лайфстайл-советы

Сотрудничество предусматривает запуск лайфстайл-помощника для клиентов страховой компании, заключивших договор страхования недвижимости.

Клиентам, оформившим ипотечный продукт, будет доступен онлайн-сервис, в котором они смогут получать рекомендации, связанные с переездом в новую квартиру и проведением ремонтных работ, а также пользоваться различным специализированным контентом, к примеру, лекциями по дизайну интерьеров и о том, как обустроить дом. Кроме того с помощью данного сервиса клиенты смогут получать информацию по ранее оформленным страховым продуктам, советы при наступлении страхового события и продлению полисов, что позволит частично снизить нагрузку на службу поддержки страховой компании.

На этапе знакомства «помощник» попросит клиента ответить на несколько вопросов, которые помогут в дальнейшем персонализировать коммуникации, а также установить периодичность получения индивидуальных предложений. Система обучается и адаптирует коммуникацию, а также продуктовое предложение в зависимости от поведения пользователя и его обратной связи.

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