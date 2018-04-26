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Клиентам «ВТБ Страхование» будут доступны лайфстайл-советы
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Клиентам «ВТБ Страхование» будут доступны лайфстайл-советы 

Банки.ру 1 час назад
СК «ВТБ Страхование» приступила к реализации совместного пилотного проекта с сервисом Thewaay.
Сотрудничество предусматривает запуск лайфстайл-помощника для клиентов страховой компании, заключивших договор страхования недвижимости.
Клиентам, оформившим ипотечный продукт, будет доступен онлайн-сервис, в котором они смогут получать рекомендации, связанные с переездом в новую квартиру и проведением ремонтных работ, а также пользоваться различным специализированным контентом, к примеру, лекциями по дизайну интерьеров и о том, как обустроить дом. Кроме того с помощью данного сервиса клиенты смогут получать информацию по ранее оформленным страховым продуктам, советы при наступлении страхового события и продлению полисов, что позволит частично снизить нагрузку на службу поддержки страховой компании.
На этапе знакомства «помощник» попросит клиента ответить на несколько вопросов, которые помогут в дальнейшем персонализировать коммуникации, а также установить периодичность получения индивидуальных предложений. Система обучается и адаптирует коммуникацию, а также продуктовое предложение в зависимости от поведения пользователя и его обратной связи.
Продуктовый виджет
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