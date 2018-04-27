У россиян нашелся $31 млрд на заграничный отдых

Траты россиян за границей выросли на 7 миллиардов долларов, следует из Барометра международного туризма по итогам 2017 года.

Калькуляция расходов регулярно проводится под эгидой Всемирной туристической организации (UNWTO). Покупательская способность соотечественников начала восстанавливаться еще с конца 2016 года, но тогда общие показатели все равно ушли в минус. Прошлый год стал переломным. Россия поднялась сразу с одиннадцатого на восьмое место среди стран-лидеров по расходам на путешествия за рубеж. Все благодаря тому, что россияне смогли потратить за рубежом 31 миллиард долларов.

Лидерство в суммарных тратах уже не первый год удерживает Китай . Его результаты и правда впечатляют: 258 миллиардов долларов за год. Все объясняется ростом среднего класса в стране.

Рост российских показателей связан с тем, что россияне стали чаще выезжать за рубеж из-за стабилизации рубля, объясняет президент Союза туристических агентств Сергей Голов . Впрочем, как отмечают опрошенные представители турфирм, туристы не перестали экономить: экскурсии не берут, в ресторанах не шикуют, сувениры покупают по минимуму.