Страна-доходяга: россияне отстают по уровню жизни от иностранцев в полтора раза

Академик Аганбегян: Вопиющий разрыв в доходах — причина огромного количества бедных

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина опубликовали исследование, в котором сравниваются доходы жителей России и других стран. Взяв за основу доклад ООН о человеческом развитии за 2016 год, исследователи выяснили, что отставание России по уровню жизни, измеряемом валовым национальным доходом на душу населения, от стран, занимающих первые 10 мест рейтинга, составляет 54%.

Авторы доклада не ограничились сравнением уровня жизни лишь по одному показателю. Но и по ряду других измерителей — ситуация не в нашу пользу. Например, по индексу человеческого развития и по продолжительности жизни отставание России от лидеров рейтинга составило 22% и 35% соответственно.

Литве, А валовый внутренний продукт на душу населения, посчитанный по паритету покупательной способности, в Норвегии составляет свыше $70 тыс., в США — около $60 тыс., а в РФ — $27,9 тыс. Еще более разительный контраст наблюдается при сравнении среднемесячных зарплат: В Германии — $4511, в Канаде — $3012, в России — $547. По данному показателю наша страна уступает не только развитым странам, но и, к примеру, Румынии Эстонии , вечно кризисной Греции

В то же время, эксперты отмечают, что в России «распределение доходов между бедными и богатыми остается крайне несбалансированным». В частности, по итогам 2016 года среднедушевой доход 10% представителей самой богатой группы населения в 15,6 (!) раза превысил тот же показатель у 10% представителей самой бедной группы населения. В экономической теории этот показатель называется «децильный коэффициент фондов». Характеризуя его, академик РАН Абел Аганбегян отметил, что 10% российских семей (это почти 15 млн человек), имеют среднедушевой доход не менее 96 тысяч рублей в месяц. «Это богатые. А другие 10% семей — бедные: у них доход меньше 6 тысяч рублей на душу. Ну, нельзя иметь в обществе такие разрывы!» — восклицает Аганбегян. По его словам, в Европе разрывы — 8-10 раз, в странах социал-демократической ориентации (в скандинавских, например) — 6-8 раз, в Японии — 5 раз. «Вопиющий разрыв в доходах — причина огромного количества бедных, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума», — полагает академик.

В исследовании Столыпинского института приводятся данные о том, что за период с 2012 по 2017 годы количество людей, живущих за чертой бедности, в нашей стране выросло с 15,4 млн до 20,3 млн или с 10,7 до 13,8% населения.

Кроме того, в России существует уникальное явление — около 12 миллионов человек живут за чертой бедности, несмотря на то, что продолжают работать. Причина в крайне низкой производительности труда в экономике, в нехватке современных высокопроизводительных рабочих мест в большинстве регионов нашей страны, объясняют «столыпинцы».

По словам авторов исследования, динамика распределения доходов населения свидетельствует о том, что «в 2016 году по сравнению с 1995-2005 годами неравенство доходов в России усугубилось». Также эксперты отмечают, что неравенство доходов является не только источником социальной напряженности, так но и серьезным препятствием на пути экономического развития страны. «Высокое неравенство сокращает спрос на отечественные продукты на внутреннем рынке. Кроме того, действующая система налогообложения доходов физических лиц усиливает неравенство. В России не работает одна из важнейших функций налоговой системы — распределительная. Налогообложение доходов физических лиц должно быть направлено, в том числе на устранение диспропорций в доходах населения», — подчеркивают авторы доклада.

По их мнению, ключом к росту уровня жизни в России может быть только масштабная модернизация экономики, создание новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.

«При текущих уровнях доходов крайне сложно рассчитывать на динамичное повышение качества жизни, расширение уровня частных вложений в развитие человеческого капитала, выстраивание эффективной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения», — делают неутешительный вывод эксперты Столыпинского института.