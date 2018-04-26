Более 700 тысяч пенсионеров Подмосковья получат единовременную выплату

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» заявил, что порядка 700 тысяч жителей Подмосковья получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.

До 1 июля порядка 700 тысяч жителей, которым в этом году или ранее исполнилось 70 лет, получат по 5 тысяч рублей, чтобы направить их на свои нужды

— Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев добавил, что задача подмосковного правительства — каждый год работать так, чтобы сильный бюджет позволял поддерживать тех, кому в силу возраста уже сложно работать. Безусловно, такая мера поддержки востребована, и часто те, кому за 70, обращались к подмосковным властям с такой просьбой.

В этом году на эту поддержку мы выделили 3,5 миллиарда рублей

— Андрей Воробьев.

Единовременную выплату получат все пенсионеры Подмосковья в возрасте от 70 лет. Порядка 700 тысяч пожилых людей получат финансовую помощь в размере пяти тысяч рублей до 1 июля.