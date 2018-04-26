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В Бабушкинском заключили 35 договоров о реструктуризации долга
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В Бабушкинском заключили 35 договоров о реструктуризации долга 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Жители Бабушкинского района, имеющие просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, на конец апреля заключили 35 договоров о реструктуризации долга. Об этом сообщили в юридическом отделе «Жилищника».
— Специалисты юридического отдела на сегодняшний день заключили 35 соглашений на сумму свыше четырех миллионов рублей, — рассказали в «Жилищнике».
«Жилищник» Бабушкинского района регулярно информирует жителей о наличии у них долга. Гражданам, которые имеют задолженность более трех месяцев, направляются долговые ЕПД, а в подъездах многоквартирных домов размещается информация о должниках. (ео)
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