В Бабушкинском заключили 35 договоров о реструктуризации долга

Жители Бабушкинского района, имеющие просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, на конец апреля заключили 35 договоров о реструктуризации долга. Об этом сообщили в юридическом отделе «Жилищника».

— Специалисты юридического отдела на сегодняшний день заключили 35 соглашений на сумму свыше четырех миллионов рублей, — рассказали в «Жилищнике».

«Жилищник» Бабушкинского района регулярно информирует жителей о наличии у них долга. Гражданам, которые имеют задолженность более трех месяцев, направляются долговые ЕПД, а в подъездах многоквартирных домов размещается информация о должниках. (ео)