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В Пермском крае часть пенсионеров получит майскую пенсию досрочно
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В Пермском крае часть пенсионеров получит майскую пенсию досрочно 

АиФ Пермь 59 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Майскую пенсию в Прикамье часть жителей получит досрочно.
Отделения почтовой связи и предприятия по доставке пенсий начнут доставку пенсий, пособий и других социальных выплат с 3 мая.
«Если дата доставки по графику приходится на выходные дни, пенсия будет доставлена на дом досрочно, раньше графика с учётом рабочих дней отделений почтовой связи и предприятий по доставке пенсий. Доставка пенсии за 9 мая будет осуществляться 8 мая», — сообщает отделение пенсионного фонда России по Пермскому краю.
Перечисление пенсий в кредитные организации на счета и банковские карты получателей, будет произведено в мае согласно установленному графику выплаты пенсий: 8, 15 и 23 мая.
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