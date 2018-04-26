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«Увеличение окладов врачей возможно только за счет уменьшения доли вторичных выплат»
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«Увеличение окладов врачей возможно только за счет уменьшения доли вторичных выплат» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ежегодно в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса российская трехсторонняя комиссия по регулирования социально-трудовых отношений утверждает на федеральном, региональном и местном уровнях систему оплаты труда медработников государственных и муниципальных учреждений.
Рекомендации при формировании системы оплаты труда медработников без учета выплат по районному регулированию оплаты труда доля окладов была не менее 55-60 процентов в структуре заработной платы. 30 процентов — стимулирующие выплаты преимущественно от достижения конкретных результатов. И 10-15 процентов — выплаты компенсационного характера.
Такие предложения представляют собой согласованную позицию профильного Министерства здравоохранения так и общероссийского профсоюза здравоохранения, которое ежегодно работает, спорит, доказывает. Коллеги приходят к консенсусу, и эти рекомендации получают свое обновление.
Когда мы говорим о рабочей группе по совершенствованию системы оплаты труда, как-то забываем о той работе, которая проводится ежегодно. И это, наверное, неправильно. И какие-то дальнейшие предложения должны быть включены в рекомендации по повышению оплаты труда. Все предложения должны доноситься до площадок Минздрава с учетом мнения профсоюза.
Сегодня увеличение доли окладов возможно только за счет уменьшения доли вторичных выплат в структуре заработной платы. Допустим, у человека зарплата составляет 300 рублей: 100 рублей — оклад, 100 рублей — компенсационные, 100 рублей — стимулирующая выплата. Мы хотим увеличить ему заработную плату до 400 рублей, и говорим: увеличьте долю оклада на 50 процентов, то есть до 200 рублей. Тогда зарплатные надбавки уже составят не 100 процентов, а 50 процентов к окладу.
Так вот при совершенствовании оплаты труда в регионах органы власти сталкиваются с тем, что люди не готовы к уменьшению доли вторичных выплат либо к их упразднению. Надо понимать, что увеличение доли оклада приведет к уменьшению их процентного отношения к окладу. Здесь же тема сельских выплат, выплат заслуженным врачам и т. д. И профсоюзами это тут же трактуется как ухудшение условий оплаты труда. Конечно, это несколько огорчает.
Между тем, очевидно, что совершенствовать систему оплаты врачей необходимо».
Фото: mil.ru.
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