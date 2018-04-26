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Исследование: топ-менеджеры в геймдеве на Кипре получают 4,5 тысячи евро в месяц
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Исследование: топ-менеджеры в геймдеве на Кипре получают 4,5 тысячи евро в месяц 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Русскоязычных сотрудников на Кипре ищут 17 IT-компаний.
Согласно исследованию о рынке русскоязычного IT и геймдева на Кипре, проведённому Cyprus IT Forum и компанией Values Value, топ-менеджер в игровой индустрии в этой стране получает в среднем 4,56 тысячи евро. Самые высокий уровень зарплат зафиксирован в городе Пафос — 6,25 тысячи евро, а в Лимассоле он составляет 3,5 тысячи.
Компании чаще всего открывают офисы на Кипре из-за оптимизации налогов. Согласно законодательству страны, при выполнении ряда условий налог на прибыль составляет 2,5%, вместо обычных 12,5%. При этом подоходный налог на дивиденды отсутствует первые 17 лет работы компании, а доходы от интеллектуальной собственности освобождаются от налогообложения на 80%.
Кроме того, российских предпринимателей привлекают полная интеграция в Евросоюз, безопасность и климат. Сотрудники же решают переехать в средиземноморскую республику из-за климата, зарплаты в евро и уровня жизни в стране.
Среди минусов релокации на Кипр респонденты указывают высокий уровень расходов на жизнь, обособленность от материка и слабое развитие медицинского обслуживания. Средняя стоимость релокации специалиста на Кипр составляет 3,25 тысячи евро.
Большинство IT-компаний на Кипре ищут разработчиков (65%). На втором месте по популярности находится должность системного администратора (12%), а на третьем — тестировщика (6%). При этом из 80 компаний, которые ищут новых сотрудников, лишь 17 находятся в поиске русскоязычных специалистов с возможностью релокации.
#работа
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