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Предприниматель вернул долг коровами
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Предприниматель вернул долг коровами 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Индивидуальному предпринимателю-директору молочного комплекса пришлось расстаться с частью коров для того, чтобы погасить долг сельхозкооперативу. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Калужской области, деньги, 400 тысяч рублей, его обязал вернуть суд. Но такой суммой предприниматель не располагал. Когда срок, отведенный судом для добровольного погашения долга истек, на молочный комплекс арестовывать имущество нагрянули судебные приставы. Однако арестовывать коров им не пришлось — должнику удалось договориться с представителем сельхозкооператива о погашении долга коровами. Коровы были ему переданы в тот же день. Получив коров, он написал расписку о том, что претензий больше не имеет.
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