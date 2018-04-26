HeadHunter: за первые месяцы 2018 года в Ленобласти выросло количество вакансий

Аналитики HeadHunter Северо-Запад подвели итоги первого квартала 2018 года на рынке труда в Ленинградской области

За первые три месяца года работодатели разместили в среднем на 20% вакансий больше, чем за этот же период год назад. Наибольший прирост количества предложений о работе наблюдался в марте: 40% к марту 2017 года.

Самое большое число вакансий было опубликовано для специалистов из профобластей «Продажи» (44%), «Начало карьеры, студенты» (15%), «Производство» (14%), «Банки, инвестиции, лизинг» и «Административный персонал» (по 14%), «Рабочий персонал» (13%).

Соискательская активность тоже растет, большую роль в этом играет сезонность — традиционно весной и осенью соискатели охотнее выходят на открытый рынок труда. Количество резюме в первом квартале этого года в среднем увеличилось на 43% по отношению к аналогичному кварталу прошлого года.

В первом квартале 2018 года аналитики зафиксировали заметное повышение общего уровня конкуренции между соискателями в Ленобласти, подобные показатели стали самыми высокими за три последних года. Самый высокий уровень конкуренции за рабочее место наблюдается в профобластях «Искусство, развлечения, масс-медиа» — в среднем 19 резюме на одну вакансию.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в 1 квартале 2018 года несколько снизилась по сравнению с 4 кварталом 2017 года и составила 30 тыс. рублей.