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HeadHunter: за первые месяцы 2018 года в Ленобласти выросло количество вакансий
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HeadHunter: за первые месяцы 2018 года в Ленобласти выросло количество вакансий 

Ivyborg.ru 46 минут назад
Аналитики HeadHunter Северо-Запад подвели итоги первого квартала 2018 года на рынке труда в Ленинградской области.
За первые три месяца года работодатели разместили в среднем на 20% вакансий больше, чем за этот же период год назад. Наибольший прирост количества предложений о работе наблюдался в марте: 40% к марту 2017 года.
Самое большое число вакансий было опубликовано для специалистов из профобластей «Продажи» (44%), «Начало карьеры, студенты» (15%), «Производство» (14%), «Банки, инвестиции, лизинг» и «Административный персонал» (по 14%), «Рабочий персонал» (13%).
Соискательская активность тоже растет, большую роль в этом играет сезонность — традиционно весной и осенью соискатели охотнее выходят на открытый рынок труда. Количество резюме в первом квартале этого года в среднем увеличилось на 43% по отношению к аналогичному кварталу прошлого года.
В первом квартале 2018 года аналитики зафиксировали заметное повышение общего уровня конкуренции между соискателями в Ленобласти, подобные показатели стали самыми высокими за три последних года. Самый высокий уровень конкуренции за рабочее место наблюдается в профобластях «Искусство, развлечения, масс-медиа» — в среднем 19 резюме на одну вакансию.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в 1 квартале 2018 года несколько снизилась по сравнению с 4 кварталом 2017 года и составила 30 тыс. рублей.
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