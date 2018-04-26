Новым прорывом называют в Испании систему выдачи кредитов на блокчейне

Банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) стал первым банком, выдавшим кредит посредством технологии блокчейн.

В банке сообщили, что весь кредитный процесс, от обсуждения условий кредитования до подписания кредитного договора, проведен на основе распределенного реестра. Банк, так и заемщик получили полную информацию о процедуре кредитования.

Применение технологии заметно сократило время для переговоров по кредиту на сумму €75 миллионов с нескольких дней до нескольких часов. Банк BBVA назвал этот процесс настоящим прорывом. Руководство банка сейчас готовит еще несколько крудитных операций.

Применение блокчейна выгодно для всех сторон сделки на рынке корпоративного кредитования, благодаря его эффективности, прозрачности и безопасности. Это еще один пример грамотного использования революционной технологии в сфере финансовых услуг. — считает глава банка BBA Карлос Торрес Вила.

В пилотном проекте BBVA будет задействован приватный блокчейн для ведения переговоров и оформления кредитной сделки, после чего кредитный договор будет зарегистрирован на публичном блокчейне Etheruem. Испанский банк участвует в разработке блокчейн-приложений для международной торговли, международного кредитования и обмена валюты.

текст: Марина Шматкова, фото: Javier / Flicrk