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Российский министр пожаловался на утаивание зарплат чиновников
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Российский министр пожаловался на утаивание зарплат чиновников 

Lenta.ru 2 часа назад
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, которого также называют министром без портфеля, пожаловался на Минфин за сокрытие из открытого доступа информацию о зарплатах госслужащих и глав федеральных ведомств. Об этом сообщает РБК.
«Я категорически с этим не согласен. Мне кажется, что ничего негативного в том, что мы раскрываем информацию о доходах чиновников и кадровом составе государственной службы, нет», — заявил Абызов спустя несколько месяцев после того, как Минфин скрыл эти сведения с своего сайта.
По мнению министра без портфеля, отказываясь от раскрытия информации о доходах чиновников, невозможно организовать эффективный механизм общественного контроля. «Я как министр ежегодно раскрываю свою декларацию о доходах, и другие члены правительства это делают. Ничего негативного нет в том, что эта работа должна вестись на уровне государственного аппарата в целом», — уверен чиновник.
В декабре 2017 года Минфин впервые опубликовал на своем сайте информацию о зарплатах министров и чиновников. Информация вызвала общественный резонанс, так как зарплата в 1,7 миллиона рублей в месяц для главы ведомства для многих показалась слишком высокой. В итоге министерство удалило документ с перечнем зарплат.
В апреле российское руководство и правительство страны отчитались о доходах. Самым богатым из чиновников оказался вице-премьер Александр Хлопонин, чей доход по итогам 2017 года оценивался почти в три миллиарда рублей.
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