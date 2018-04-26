ФНС разрешила передать остаток имущественного вычета супругу

Фискалы довели до инспекций позицию Минфина РФ относительно перераспределения ипотечного вычета (письмо от 11.04.2018 03-04-07/23937).

Граждане при покупке жилья могут получить налоговый вычет. Он предоставляться в сумме понесенных трат, но ограничен 2 млн руб. Если в сделке участвовал банк, то собственник имеет право на вычет по ипотечным процентам, с 2014 года он также имеет свой предел 3 млн руб.

Если жилье приобретаются супругами в совместную собственность, то налоговая преференция делится в соответствии с их письменным волеизъявлением. При этом ипотечный договор обычно заключается на 10 лет и более. В связи с этим ФНС считает возможным перераспределить иным образом вычет по процентам по усмотрению супругов.

Письмо ФНС РФ от 23.03.2018 № БС-4-11/7715@

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