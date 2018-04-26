Туристический бум подпитывает жилищный сектор Доминиканы

И это несмотря на ураганы Ирма и Мария, из-за которых были отменены рейсы из основных туристических стран. Вместе с тем, число туристов, прибывших по круизным путевкам, увеличилось в прошлом году на 36,9% — до 1,1 млн человек, сообщает Global Property Guide. Правительство намерено привлекать ежегодно порядка 10 млн туристов к 2023 году.

На сегодняшний день население Доминиканской Республики — 10,2 млн человек, а ВВП на душу населения в 2017 году — $7 360, по данным МВФ

Здесь нет никаких ограничений на покупку недвижимости иностранцами. Местные агенты отмечают, что нередко туристы приезжают сюда позаниматься серфингом и виндсерфингом, и многие из них в конечном итоге приобретают здесь дом.

Помимо своей репутации налоговой гавани, песчаных белых пляжей и мягкой температуры, Доминикана привлекает зарубежных покупателей тем, что недвижимость здесь стоит дешево по отношению к остальной части Карибского бассейна. Недавно построенную двухкомнатную квартиру рядом с пляжем можно купить всего за $150 000. А доходность в некоторых районах превышает 10% годовых.

Есть здесь и ряд других преимуществ. К примеру, пенсионный доход, полученный из другой страны, в том числе, перемещение имущества, налогом не облагаются. При покупке недвижимости иностранцем сумма пошлины снижается на 50%. Также налогом не облагаются дивиденды и процентные доходы, получаемые внутри страны или за рубежом, покупка бытовых и предметов личного пользования, передача собственности. Застройщики были освобождены от всех национальных и муниципальных налогов на десять лет.

В Доминикане немало социальных проблем: огромный разрыв между богатыми и бедными, низкий уровень безопасности, преступность. Но за последние 10 лет ситуация улучшилась. Экономика растет: в этом и следующем году экономисты ожидают подъем в среднем на 5%. Наблюдается удивительный рост благосостояния: в среднем по стране ВВП на душу населения увеличился почти в три раза — от всего $2 460 в 2003 году до $7 360 в 2017 году. Национальный уровень бедности резко снизился с 41,2% до 30,5% за последние пять лет.

Вместе с притоком иностранных инвесторов растут и цены: в среднем, на 10% ежегодно с момента глобального кризиса. Сейчас стоимость собственности с видом на океан начинается от $100 000, а на побережье — от $150 000. В Республике — нехватка доступного жилья в размере около 600 000 единиц, несмотря на то, что число разрешений на строительство стремительно растет.

Роскошная недвижимость почти не меняется в цене и стоит не меньше $5 млн Объем сделок с элитными объектами вырос за 2017 год на 10%.

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