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Злостные неплательщики из Отрадного задолжали за коммунальные услуги более 130 миллионов рублей
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Злостные неплательщики из Отрадного задолжали за коммунальные услуги более 130 миллионов рублей 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Свыше тысячи жителей Отрадного не оплачивали счета за коммуналку более шести месяцев. Общая сумма задолженности по их лицевым счетам превысила 130 миллионов рублей. Об этом сообщили в юридическом отделе районного ГБУ «Жилищник».
— С начала года в службу судебных приставов для принудительного взыскания долгов было передано 277 исполнительных листа на общую сумму более 15 миллионов рублей, — рассказали в юротделе «Жилищника».
Кроме того, с января 2018 года приставы взыскали с неплательщиков свыше трех миллионов в счет погашения имеющейся задолженности за ЖКУ. (вт)
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