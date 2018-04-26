Злостные неплательщики из Отрадного задолжали за коммунальные услуги более 130 миллионов рублей 

Свыше тысячи жителей Отрадного не оплачивали счета за коммуналку более шести месяцев. Общая сумма задолженности по их лицевым счетам превысила 130 миллионов рублей. Об этом сообщили в юридическом отделе районного ГБУ «Жилищник».
— С начала года в службу судебных приставов для принудительного взыскания долгов было передано 277 исполнительных листа на общую сумму более 15 миллионов рублей, — рассказали в юротделе «Жилищника».
Кроме того, с января 2018 года приставы взыскали с неплательщиков свыше трех миллионов в счет погашения имеющейся задолженности за ЖКУ. (вт)