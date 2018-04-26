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В Самарской области почти в два раза выросло число выданных кредиток
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В Самарской области почти в два раза выросло число выданных кредиток 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На 85,3% выросло число выданных новых кредитных карт в Самарской области в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Всего за три месяца 2018-го для региона банками выпущено 50 278 карт, в 2017-м — 27 131. С такими показателями Самарская область занимает 14 место среди 40 регионов лидеров. На первом месте Москва, на втором — Московская область, на третьем — Краснодарский край, на последнем — Ульяновская область.
Фото: pixabay.com
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