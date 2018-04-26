Госпошлина за загранпаспорт может быть увеличена

Российское правительство внесло в нижнюю палату парламента проект закона об увеличении госпошлины за загранпаспорт нового поколения. Об этом пишет РИА «Новости»

Согласно законопроекту, загранпаспорта с электронным носителем информации «подорожают» на полторы тысячи рублей — с трех с половиной тысяч до пяти.

При этом за детский «загранник» (до 14 лет) придется заплатить две с половиной тысячи рублей.

Кроме того, законопроект устанавливает госпошлину за любую государственную регистрацию, которая будет связана с выдачей свидетельства нового поколения — изготовленного из пластика. В частности, изменения коснутся пошлины за регистрацию транспортных средств. Теперь за нее придется заплатить полторы тысячи рублей. Национальное водительское удостоверение нового поколения обойдется россиянину в три тысячи рублей.

Кабмин утверждает, что повышение размера пошлин позволит компенсировать расходы бюджета страны на внедрение документов такого формата.

Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов, содержащих микрочип (нового поколения), вырастут в среднем на одну тысячу рублей

— кабинет министров.