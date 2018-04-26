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Россияне рассказали о проблемах с лекарствами
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Россияне рассказали о проблемах с лекарствами 

Рамблер 1 час назад
86% россиян сталкивались с проблемами при покупке лекарств. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
53% из них не могли приобрести определенный препарат, так как он был слишком дорог, а денег не хватало, а 33% просто не смогли найти нужного лекарства в аптеках.
Лишь 14% опрошенных никогда не сталкивались с подобными проблемами.
В опросе приняли участие 1838 человек.
Между тем сегодня МВД сообщило, что в результате проведенного рейда была пресечена деятельность лиц, подозреваемых в незаконной торговле сильнодействующими лекарственными препаратами.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, правоохранители подозревают упомянутых людей в продаже через сеть аптек Москвы лекарств без рецепта и кассового чека с наценкой в 550-1500%, что обеспечивало им более пяти миллионов рублей дохода в сутки.
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