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ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
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ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Иллюстрация: Acceo
Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Банк России объявил о скором завершении тестирования системы переводов быстрых платежей для физических лиц. По сообщению Центробанка, система будет запущена в начале 2019 г. В пресс-релизе ЦБ РФ отмечается, что Банк России станет оператором Системы быстрых платежей (СБП) и ее расчетным центром. В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана компания «Национальная система платежных карт» (НСПК). Ассоциация ФинТех координирует реализацию проекта, предоставляет площадку для обсуждения с участниками рынка клиентского опыта, технологических вопросов, а также разрабатывает модели внедрения. Система быстрых платежей предоставит возможность физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона, в том числе если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Платежи в рамках СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Как отмечается, в дальнейшем СБП будет доступна и юридическим лицам, предоставляя им удобный и защищенный способ оплаты товаров и услуг с использованием в том числе QR-кодов. Потребители также смогут осуществлять платежи, используя современные средства коммуникаций — мессенджеры, социальные сети. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова отметила, что успешный запуск системы позволит снизить издержки как для граждан, так и для банков. «Создание Системы быстрых платежей — один из ключевых проектов по развитию розничного платежного пространства на российском рынке. Реализация проекта позволит повысить доступность финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности, а также снизить издержки как для потребителей, так и для банков».
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