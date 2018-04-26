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На приведение в порядок бульвара им. Узилова в Отрадном потратят 24 млн рублей
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На приведение в порядок бульвара им. Узилова в Отрадном потратят 24 млн рублей 

Волга Ньюс 34 минуты назад
На первый этап благоустройства готовы потратить 10,5 млн руб., на второй этап — 13,5 млн рублей.
Работы по замене асфальта, тротуаров, посадке берез, устройству газонов и установке скамеек и урн должны быть выполнены до конца августа.
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