На приведение в порядок бульвара им. Узилова в Отрадном потратят 24 млн рублей

На первый этап благоустройства готовы потратить 10,5 млн руб., на второй этап — 13,5 млн рублей.

Работы по замене асфальта, тротуаров, посадке берез, устройству газонов и установке скамеек и урн должны быть выполнены до конца августа.