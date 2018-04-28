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Московский Кредитный банк запускает онлайн-сервис по доставке карт
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Московский Кредитный банк запускает онлайн-сервис по доставке карт 

Вести Подмосковья 46 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Внедрение нового финансового инструментария позволяет расширить перечень услуг Московского Кредитного банка, основным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев. С апреля месяца стало возможным осуществить онлайн-заявку на выпуск карты Visa и Mastercard всех категорий: Gold и Platinum, Classic, Standart. Как пояснили представители финансового учреждения — карточка будет доставлена в пределах Московской области и столицы в течении трех суток.
Заказ, как информирует «Соловей. Инфо», можно выполнить пошагово на сайте банка за несколько кликов. Сначала необходимо заполнить анкетную форму и сделать выбор необходимой категории карточки. После этого специалист банка отправит вам ее на ваш адрес. Особенностью использования денежных средств на ней является то, что комиссия за обслуживание в течении 1-го года будет списана в течении месяца после первой транзакции. О новом функционале на сайте МКБ рассказал Алексей Косяков, Заместитель Председателя Правления Московского Кредитного банка. Это значительно расширит возможности клиентов при выборе карты и позволит ее получить без потери времени стоя в очередях. Надо только осуществить заявку на портале МКБ.
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