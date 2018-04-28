Московский Кредитный банк запускает онлайн-сервис по доставке карт

Заказ, как информирует «Соловей. Инфо», можно выполнить пошагово на сайте банка за несколько кликов. Сначала необходимо заполнить анкетную форму и сделать выбор необходимой категории карточки. После этого специалист банка отправит вам ее на ваш адрес. Особенностью использования денежных средств на ней является то, что комиссия за обслуживание в течении 1-го года будет списана в течении месяца после первой транзакции. О новом функционале на сайте МКБ рассказал Алексей Косяков, Заместитель Председателя Правления Московского Кредитного банка. Это значительно расширит возможности клиентов при выборе карты и позволит ее получить без потери времени стоя в очередях. Надо только осуществить заявку на портале МКБ.