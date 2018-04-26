Центробанк станет оператором и расчетным центром системы быстрых платежей

В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана Национальная система платежных карт (НСПК), сообщили в пресс-службе регулятора.

Система быстрых платежей предоставит возможность физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона, в том числе если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Платежи в рамках СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

«Ключевыми задачами Банка России как оператора станут разработка и утверждение правил функционирования системы, определение тарифной политики и формирование подходов к управлению рисками. В качестве расчетного центра системы регулятор обеспечит расчеты между банками — участниками платежной системы Банка России», — говорится в релизе.

В настоящее время завершается тестирование прототипа, на основании которого будут сформированы требования к промышленному решению. Запуск системы планируется в начале 2019 года.

«Создание системы быстрых платежей — один из ключевых проектов по развитию розничного платежного пространства на российском рынке. Реализация проекта позволит повысить доступность финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности, а также снизить издержки как для потребителей, так и для банков», — заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова

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