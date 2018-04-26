Банкам разрешили отказывать в обслуживании из-за подозрительного IP-адреса

ЦБ разработал поправки в требования ко внутреннему контролю банков за исполнением антиотмывочного законодательства в связи с возможностью обжалования клиентами отказа в обслуживании.

Финансовые организации должны включить в свой внутренний регламент положения, в соответствии с которыми будут обрабатываться документы от несостоявшихся потребителей банковских услуг, оспаривающих действия банка или соответствующей межведомственной комиссии.

Как следует из текста документа, клиент имеет право заявить доказательства отсутствия оснований для отказа в открытии счета или проведении операции в любое подразделение кредитной организации. Ранее о возможности выбирать иное отделение банка, кроме воспротивившегося воле потребителя известно не было.

Однако документом введен и новый фактор для оценки риска клиента. Теперь подозрения банков будет вызывать совпадение IP-адреса устройства контрагента с устройством лица, которому уже присвоен статус подозрительного.

УКАЗАНИЕ Банка России от 30.03.2018 № 4758-У Документ включен в СПС «Консультант Плюс»