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Банкам разрешили отказывать в обслуживании из-за подозрительного IP-адреса
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Банкам разрешили отказывать в обслуживании из-за подозрительного IP-адреса 

Время бухгалтера 55 минут назад
ЦБ разработал поправки в требования ко внутреннему контролю банков за исполнением антиотмывочного законодательства в связи с возможностью обжалования клиентами отказа в обслуживании.
Финансовые организации должны включить в свой внутренний регламент положения, в соответствии с которыми будут обрабатываться документы от несостоявшихся потребителей банковских услуг, оспаривающих действия банка или соответствующей межведомственной комиссии.
Как следует из текста документа, клиент имеет право заявить доказательства отсутствия оснований для отказа в открытии счета или проведении операции в любое подразделение кредитной организации. Ранее о возможности выбирать иное отделение банка, кроме воспротивившегося воле потребителя известно не было.
Однако документом введен и новый фактор для оценки риска клиента. Теперь подозрения банков будет вызывать совпадение IP-адреса устройства контрагента с устройством лица, которому уже присвоен статус подозрительного.
УКАЗАНИЕ Банка России от 30.03.2018 № 4758-У  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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