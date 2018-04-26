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Россияне стремятся на «Евровидение», спрос на Португалию вырос на 150%
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Россияне стремятся на «Евровидение», спрос на Португалию вырос на 150% 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Число бронирований авиабилетов в Лиссабон из России на время проведения «Евровидения» (8-12 мая 2018 года) выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Skyscanner.
Россию на конкурсе в этом году представляет певица Юлия Самойлова с песней «I won’t break».
По данным сервиса для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей, Россия показала наибольший рост спроса на билеты в столицу Португалии среди других государств, жители которых также планируют приехать в Лиссабон во время «Евровидения».
Португалия стала одним из самых быстрорастущих европейских направлений для российских путешественников за прошедшие два года.
Страны мира. Португалия
В 2017 году спрос на авиабилеты в эту страну из России вырос на 20%, а конкретно в Лиссабон — на 26%. Перевозчики не остались в стороне: прямых рейсов в Португалию из российских городов за 2017 год стало гораздо больше.
"Португалия долгое время была популярна гораздо меньше, чем соседняя Испания — и в первую очередь причиной были высокие цены на авиабилеты, — говорит Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, — Однако сейчас, когда рейсов больше и стоимость перелета снижается, направление становится более доступным и востребованным".
Также спрос на авиабилеты в Лиссабон вырос в Испании, Германии, Италии, Франции, Великобритании и Нидерландах.
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