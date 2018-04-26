Проверенный временем. Land Cruiser 200 в Тойота Центр Волгоградский

Уважение и трепет — вот что испытают окружающие, взглянув на Ваш Toyota Land Cruiser 200. Внушительный и солидный, продуманный до мельчайших деталей, он впечатлит тех, кто привык жить в окружении роскоши и комфорта.

Сочетая проверенные временем решения и передовые технологии, Land Cruiser 200 сделает Ваше движение к цели уверенным и комфортным. Его силы хватит, чтобы отправиться туда, куда другие не осмелятся. Когда земля буквально уходит из-под колёс, будьте уверены: ваша власть над дорогой не пошатнётся. Легендарные внедорожные технологии способны преодолеть немыслимые препятствия. Еще более мощный, еще более надёжный! Кто же осмелится претендовать на его место?

Только до 30 апреля 2018 года при приобретении* Toyota Land Cruiser 200 в Тойота Центр Волгоградский предоставляются специальные условия:

Выгода при покупке автомобиля в Trade-in:

При передаче автомобиля с пробегом (автомобиль находится в собственности клиента не менее 6 месяцев) в cчет стоимости нового автомобиля предоставляется выгода в размере 200 000 рублей. **

Специальные условия кредитования, выберите подходящие именно вам:

"Выгодный"*** Сниженная процентная ставка от 5,5%

"Комфорт"**** Ежемесячный платеж от 21 900 рублей в месяц

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14 и узнайте все подробности предложения.

Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд д. 4 rolf-volgogradskiy.ru *Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе.

**Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля.

***Ставка указана по кредитной программе «Выгодный (новые автомобили) 02_18» при первоначальном взносе (ПВ) от 70% от стоимости автомобиля и сроке кредита (СК) 12 мес. Условия кредитования: годовая процентная ставка при ПВ от 70% от стоимости а/м и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 7,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,5% годовых; при ПВ от 40 до 69,9% и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 8,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ . Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Погашение аннуитетными (равными по сумме ежемесячными) платежами. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог АО «Тойота Банк» и страхование по программе Каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия АО «Тойота Банк». Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует с 01.02.2018.

****Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт 01_18» при приобретении Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска комплектации «Комфорт» стоимостью 3 799 000 ₽ в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) 1 899 500 ₽, отложенном платеже (ОП) 1 899 500 ₽ и кредитной ставке 13,8% годовых. Ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 64 736 ₽. Условия кредита: срок кредита — 60 мес., процентная ставка 13,8% годовых, ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО «Тойота Банк». Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 1 апреля 2018 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.