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ЦБ запустит систему быстрых платежей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оператором инновационной системы быстрых платежей станет Банк России. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Инновационная система быстрых платежей (СБП), позволяющая осуществлять платежи между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона, обрела контуры. Оператором и конечным расчетным центром СБП станет Банк России, операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт", — сообщает издание.
По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, СБП не привязывает пользователя к конкретному банку. Платежи будут осуществляться по единственному идентификатору — номеру мобильного телефона с помощью мобильных приложений банков.
Уточняется, что верификацию и аутентификацию пользователей также будут гарантировать для системы сами банки-участники.
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