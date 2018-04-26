ОЭСР: увеличение средней ставки НДФЛ в 2017 году наблюдалось в 20 странах 

В половине стран, входящих в ОЭСР, наблюдается небольшое увеличение средней ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на доклад ОЭСР по налогообложению за 2017 год.
Работники стран ОЭСР заплатили налоговым органам в среднем чуть более четверти своей валовой заработной платы в прошлом году. Чистая личная средняя ставка налога (net personal average tax rate), рассчитанная на одного человека без детей со средней заработной платой, составила 25,5% по всей ОЭСР.
В 2017 году самый высокий средний показатель для одиноких работников без детей, получающих среднюю заработную плату, был в Бельгии (40,5%) Германии (39,9%) и Дании (35,8%). Самые низкие показатели были в Чили (7%), Мексике (11,2%) и Корее (14,5%).
Увеличение средней ставки налога в 2017 году наблюдалось в 20 странах из 25, ставка сократилась в 13 странах и осталась неизменной в Чили и Венгрии. Наибольшее увеличение ставки налога было зафиксировано в Чехии — на 0,5 процентных пункта, а наибольшее снижение произошло в Люксембурге — минус 2 процентных пункта.