Пошлина за загранпаспорт вырастет до 5 тысяч рублей

Корректируются и другие сборы. Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Законопроектом также устанавливается госпошлина за госрегистрацию транспортных средств, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. На свидетельство нового поколения (изготавливается из пластика) госпошлина составит 1,5 тыс. рублей. Сбор за выдачу нового водительского удостоверения (тоже на пластиковой основе) составит 3 тыс. рублей.

В кабмине объясняют повышение пошлин необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных. Это связано с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения. Таким образом, фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче таких документов возрастут.

В итоге действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат МВД

Предусмотренное увеличение госпошлин, по расчетам правительства, даст бюджету каждый год 42,3 миллиарда рублей. И это частично позволит компенсировать затраты на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.