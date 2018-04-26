Россияне массово скупают валюту

Скупка валюты россиянами озадачивает аналитиков — потому что этим население только ухудшает свое финансовое положение, но эмоции довлеют над разумом.

Россияне, видя, как скачет рубль по отношению к евро и доллару, массово занялись привычным способом спасения своих сбережений — скупкой валюты, невзирая на цену.

При этом ЦБ РФ не наблюдает ажиотажного спроса на валюту в целом по России , за исключением двух столиц.

Сами себе хеджмейкеры

Поведение населения кажется на первый взгляд иррациональным и противоречащим основополагающему правилу биржевой игры: продавай на росте, покупай на падении.

Но если копнуть глубже, то может оказаться, что «коллективный разум муравейника» ведет россиян по правильному алгоритму, рассуждает руководитель учреждения «Проект национального развития» Андрей Черепанов

«Подавляющее большинство людей, которые в последний месяц скупают подорожавшую валюту, хотя, казалось бы, этим надо было озаботиться прежде, наверное, даже не слышали про такие выражения, как «длинные инвестиции» или «хеджирование рисков». И тем не менее, они «инстинктивно» совершают именно такие операции на валютном рынке», — сказал он «Ридусу».

То, что курс рубля закрепился на сегодняшних уровнях надолго, гарантировать не может никто, кроме, может быть, инсайдеров, подчеркивает Черепанов. Это означает, что попытка заниматься валютными спекуляциями для любого игрока рынка, будь он хоть трижды профессионалом — это всегда игра с казино.

«Любой аналитик, который будет вам говорить, что он «точно» знает, каким будет курс через месяц-два, говорит неправду. Даже стоимость нефти возможно предсказывать более точно, потому что на этом рынке присутствуют более объективные факторы. А операции на Forex — это всегда лотерея», — говорит эксперт.

Метеорологи, например, честно признают, что давать прогнозы погоды на срок более длительный, чем две недели — не в их силах. Финансовые аналитики по каким-то причинам стесняются быть столь же откровенными (может быть, потому, что их зарплата намного выше, чем у синоптиков).

Вижу доллар из прекрасного далека

Коллективный же разум населения подсказывает ему, что если валюту покупать не для сиюминутных азартных игр на рынке, а с целью сохранения сбережений, то делать это надо, не взирая на стоимость доллара/евро на данный момент. И это — правильная долговременная стратегия, которой следуют и профессиональные инвесторы.

«Скажите любому случайному человеку у обменного пункта, что он строит себе консервативный инвестиционный портфель — он на вас, скорее всего, посмотрит, как если вы с ним на китайском заговорили. Но используя профессиональную терминологию, он именно этим и занимается: создает диверсифицированные накопления — часть в долларах, часть в евро, часть, возможно, в драгметаллах… Коллективный разум и исторический опыт побуждают население принимать правильные долгосрочные решения, и для этого не обязательно иметь финансовое образование», — говорит Черепанов.

Этот же самый исторический опыт понуждает россиян в периоды падения рубля бросаться покупать доллары; но когда случаются периоды роста национальной валюты, обратного наплыва в обменниках не происходит.

Даже когда в 2008—2012 годах рубль постепенно вырос с первоначальных 33-ти за доллар до 24-х, россияне не торопились избавляться от запасов «зеленого» — и, как стало ясно из сегодняшнего «прекрасного далека», не торопились совершенно правильно.

Валютный обмен эмоциями

Если смотреть, что движет россиянами, скупающими валюту в самое неподходящее для этого время, то надо признать, что движет ими не коллективный разум, а коллективные эмоции, не согласен руководитель аналитической службы ИК «Доходъ» Всеволод Лобов

«Покупая валюту на растущем рынке, люди стреляют сами себе в ногу. Ведь чтобы получить какую-то прибыль, придется ждать как минимум до того момента, когда сегодняшний курс продажи окажется ниже завтрашнего курса покупки — а это разница в несколько рублей, и быстро такие дистанции валюта, как правило, не проходит. Более того, вслед за спровоцированном паникой скачке курса всегда следует отскок обратно; таким образом «эмоциональные» покупатели валюты проигрывают дважды», — сказал он «Ридусу».

Если у человека есть сбережения, то в них обязательно должна быть валютная составляющая вплоть до 50 на 50, рекомендует аналитик: «Но это должна быть долговременная стратегия, по принципу: чем больше валютная составляющая, тем длиннее должен быть срок депозита. Потому что если вы инвестируете в валюту, а деньги понадобятся вам в ближайшее время, то вы инвестируете заведомо в убыток себе».

Самым грамотным поведением для держателя личных «золотовалютных резервов» было бы при первых признаках быстрого роста доллара не покупать его, а наоборот продавать. Ведь живя в России, человек живет на рубли — выплачивает кредиты, покупает авиабилеты и просто ест здоровую местную пищу. Скачок доллара — это возможность самому себе выплатить «13-ю зарплату» или «премию».

Именно так и поступают профессиональные игроки валютного рынка, для которых покупка-продажа валюты — источник дохода, а не следованию «инстинкту леммингов», говорит Лобов. Худший же вариант — это купить дорожающую валюту и положить ее под подушку, вместо того, чтобы переложить в валютный депозит, добавляет он.