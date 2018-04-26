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«Райффайзенбанк» отменил комиссию на снятие наличных в сторонних банкоматах с 27 апреля по 2 мая
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«Райффайзенбанк» отменил комиссию на снятие наличных в сторонних банкоматах с 27 апреля по 2 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Уважаемые клиенты! Мы понимаем, что из-за сбоя наших сервисов в прошлую пятницу, 20 апреля, вам пришлось столкнуться с неудобствами. Мы искренне сожалеем об этом и отменяем комиссию за снятие средств с дебетовых карт нашего банка в любых банкоматах России и мира с 27 апреля по 2 мая. Желаем вам приятных выходных и отличных праздников», — говорится в сообщении.
Ранее в банке сообщили, что у клиентов могут возникнуть сложности с проведением некоторых операций из-за проведения плановых технических работ 20 апреля.
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