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В Подмосковье можно будет оплатить проезд банковской картой со скидкой
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В Подмосковье можно будет оплатить проезд банковской картой со скидкой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Возможность оплатить проезд банковской картой со скидкой на каждую седьмую поездку появится в Подмосковье, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Мы постоянно совершенствуем систему оплаты проезда в регионе. Так, в скором времени достаточно будет иметь обычную банковскую карту с записанным на нее транспортным приложением и оплачивать проезд, сохраняя при этом все возможности «Стрелки» (транспортной карты Подмосковья). То есть в новом сервисе будет действовать программа лояльности, которая дает до 35% скидки на каждую седьмую поездку", — приводит пресс-служба слова замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Святослава Иванова.
Сейчас пассажир может оплатить проезд банковской картой практически на всем транспорте Московской области, к этой системе подключились 105 из 159 перевозчиков региона. Но при оплате банковской картой без специального приложения скидки сейчас нет. Как сообщает пресс-слежба, встроенное в банковскую карту транспортное приложение позволит предоставлять жителям скидки на проезд.
На текущий момент с помощью банковских карт оплачено 189 тысяч поездок, более 11 тысяч пассажиров пользуются новым сервисом. В шести муниципальных образованиях банковские карты принимаются к оплате на всей маршрутной сети, уточнили в пресс-службе.
Каждая седьмая поездка с картой «Стрелка» совершается с максимальной скидкой в 35%. По данным пресс-службы, за три года пассажиры Подмосковья совершили более 490 миллионов поездок и сэкономили более 2,8 миллиарда рублей.
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