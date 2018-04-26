Транспортные карты с фиксированным номиналом для оплаты проезда могут внедрить в Подмосковье

Транспортные карты с фиксированным номиналом для оплаты проезда могут появиться в Подмосковье , сообщил в ходе круглого стола в Мособлдуме заместитель министра транспорта Московской области Святослав Иванов

«Мы смотрим в сторону внедрения транспортной карты, которая имеет фиксированный номинал. Раньше продавались карты пополнения для телефонов — на 100, 200, 500 руб. Она непополняема. Смотрим, чтобы сделать аналогичную карту для транспорта», — пояснил он.

С. Иванов отметил, что многие банки обращаются в Минтранс Подмосковья с предложением внедрить приложение карты «Стрелка» на зарплатные карты. «Этот вопрос также рассматривается», — добавил замминистра.

Ранее он сообщил, что за три года в Подмосковье реализовано более 2,2 млн карт «Стрелка». Всего по ним было совершено 490 млн поездок.