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Транспортные карты с фиксированным номиналом для оплаты проезда могут внедрить в Подмосковье
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Транспортные карты с фиксированным номиналом для оплаты проезда могут внедрить в Подмосковье 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Транспортные карты с фиксированным номиналом для оплаты проезда могут появиться в Подмосковье, сообщил в ходе круглого стола в Мособлдуме заместитель министра транспорта Московской области Святослав Иванов.
«Мы смотрим в сторону внедрения транспортной карты, которая имеет фиксированный номинал. Раньше продавались карты пополнения для телефонов — на 100, 200, 500 руб. Она непополняема. Смотрим, чтобы сделать аналогичную карту для транспорта», — пояснил он.
С. Иванов отметил, что многие банки обращаются в Минтранс Подмосковья с предложением внедрить приложение карты «Стрелка» на зарплатные карты. «Этот вопрос также рассматривается», — добавил замминистра.
Ранее он сообщил, что за три года в Подмосковье реализовано более 2,2 млн карт «Стрелка». Всего по ним было совершено 490 млн поездок.
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