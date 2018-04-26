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Банковские карты с транспортным приложением будут введены в Подмосковье
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Банковские карты с транспортным приложением будут введены в Подмосковье 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Транспортное приложение «Стрелка» будет встроена в банковскую карту в жителей Подмосковья.
В текущем году в московском регионе внедрят банковские карты с транспортным приложением. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова.
"Мы постоянно совершенствуем систему оплаты проезда в регионе. Так, в скором времени достаточно будет иметь обычную банковскую карту, с записанным на нее транспортным приложением и оплачивать проезд, сохраняя при этом все возможности «Стрелки». То есть в новом сервисе будет действовать программа лояльности, которая дает до 35% скидки на каждую седьмую поездку", — пояснил Святослав Иванов.
Он отметил, что на данный момент банковская карта действует уже у 105 из 159 перевозчиков регион, но стоимость поездки равна первоначальной цене по карте «Стрелка». При соединении банковской карты с транспортным приложением пассажир сможет пользоваться скидками, которые предоставляются по «Стрелке».
За последние три года население Московской области сэкономили с помощью транспортной карты более 2,8 миллиарда рублей. На каждую седьмую поездку предоставляется максимальная скидка в 35%. Это стало возможно благодаря программе лояльности. В ней стоимость проезда снижается от 7% до 35% от базового тарифа, установленного на маршруте, за каждые 10 совершенных поездок.
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