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Правительство РФ продлило программу господдержки производителей техники на газомоторном топливе
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Правительство РФ продлило программу господдержки производителей техники на газомоторном топливе 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: Новости судостроения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении государственной поддержки производителей техники на газомоторном топливе. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.
«Действие механизма субсидирования производителей техники, использующей газомоторное топливо, при условии предоставления скидки покупателю продлено на 2018 г.», — говорится в постановлении.
Отмечается, что государственная поддержка будет оказываться производителям в случае предоставления покупателю скидку на технику, изготовленную не ранее 1 декабря 2017 г. К ней относятся автобусы, техника для жилищно-коммунального хозяйства, легковые автомобили, колесные тракторы и другое. Так же она (техника, — прим. Агентства «Москва») должна быть реализована через дилеров и заводы-изготовители, в размере предоставленной скидки от цены, но не более размера субсидий, установленного подписанным постановлением.
На предоставление субсидий правительство РФ выделило 2,2 млр руб. бюджетных ассигнований.
«Это позволит дополнительно реализовать в 2018 г. не менее 2,5 тыс. единиц такой техники», — подчеркивается в документе.
При этом в постановлении уточняется, что целью принятого решение стало предоставление возможности покупателям приобретать широкий перечень техники, которая использует природный газ как моторное топливо. Это позволит увеличить рост ее продаж, а так же будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей и сохранению рабочих мест на предприятиях автомобилестроения, коммунального машиностроения и смежных отраслей.
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