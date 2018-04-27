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Кабмин РФ продлил программу господдержки производителей техники на газомоторном топливе
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Кабмин РФ продлил программу господдержки производителей техники на газомоторном топливе 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Новости судостроения
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил продлить программу государственной поддержки производителей техники на газомоторном топливе на 2018 год и выделить на субсидии 2,5 млрд рублей. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.
Согласно постановлению, внесенному Минпромторгом, действие механизма субсидирования производителей техники, использующей газомоторное топливо, при условии предоставления скидки покупателю продлевается на 2018 год.
Отмечается, что господдержка будет оказываться производителям при условии предоставления покупателю скидки на технику (автобусы, технику для жилищно-коммунального хозяйства, легковые автомобили, колесные тракторы, другую технику), изготовленную не ранее 1 декабря 2017 года, реализованную в том числе через дилеров и заводы-изготовители, в размере предоставленной скидки от цены, не превышающей размер субсидий, установленного подписанным постановлением.
Целью постановления является предоставление возможности покупателям приобретать широкий перечень техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, что будет способствовать увеличению ее продаж, стимулировать дополнительную загрузку производственных мощностей и сохранение рабочих мест на предприятиях автомобилестроения, коммунального машиностроения и смежных отраслей.
Для стимулирования продаж техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, правительство из резервного фонда выделило бюджетные ассигнования в размере 2,5 млрд рублей на предоставление таких субсидий. Ожидается, что это позволит дополнительно реализовать в 2018 году не менее 2,5 тыс. единиц такой техники.
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