Пенсионерка отдала мошенникам почти 2 миллиона за некачественную мазь

Жертвами телефонных аферистов стали жители Костомукши, Питкяранты и Петрозаводска

Три жителя Карелии пострадали от действий телефонных мошенников. Во всемх случаях жертвам обещали крупную сумму компенсации за купленные когда-то медицинские товары. В МВД республики рассказали, что, например, жителю Костомушки сулили 450 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, нужно было оплатить комиссию. В итоге мужчина лишился 97 тысяч рублей.

Другое сообщение поступило от 64-летней жительницы Питкяранты. Ей обещалась выплата в размере 580 тысяч рублей, но для этого требовалось оплатить сборы. В итоге мошенник получил более 130 тысяч рублей. В министерстве подчеркнули, что в этих двух случаях неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов федерального уровня.

Петрозаводчанка обещание выплат услышала от якобы представителя коммерческой фирмы. Узнав, что в 2009 году, женщина покупала мазь, он сообщил, что товар был некачественным и ей полагается компенсация. В течение месяца пенсионерка переводила на различные счета деньги, хотя сама так и не поняла, какие комиссии и услуги она оплачивала. Женщина отдала мошенникам 1 миллион 800 тысяч рублей, в числе которых были ее сбережения и деньги, взятые у знакомых в долг и в качестве кредита в банке.

Полиция рекомендует не верить в обещания компенсаций, которые поступают по телефону от неизвестных, кем бы они не представлялись. В министерстве предупреждают, что вопросы получения выплат нельзя решать дистанционно.