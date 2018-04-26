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Банк извинился перед россиянами отменой комиссии
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Банк извинился перед россиянами отменой комиссии 

Ведомости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Райффайзенбанк принес извинения своим клиентам за масштабный сбой, произошедший 20 апреля. Об этом говорится в смс-сообщении, полученном корреспондентом «Ведомостей» и клиентом банка.
«В прошлую пятницу Вам могло быть непросто из-за сбоя наших сервисов. Сожалеем об этом и отменяем комиссию за снятие средств с дебетовых карт в любых банкоматах России и мира с 27 апреля по 2 мая — пусть просто будет в праздники. Ваш Райффайзенбанк», — говорится в сообщении (пунктуация сохранена).
Аналогичное сообщение опубликовано на сайте банка.
Клиенты Райффайзенбанка 20 апреля не могли снять деньги в банкоматах кредитной организации. «Ваш банк не отвечает. Операция прекращена. Попробуйте повторить операцию через некоторое время», — говорилось в сообщениях на мониторе банкоматов Райффайзенбанка.
Позже банк подтвердил информацию о масштабном сбое, который повлиял на работу некоторых сервисов кредитной организации. Проблемы возникли и в работе мобильного приложения банка на iOS. Чем был вызван сбой, банк не уточнял.
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