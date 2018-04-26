«Балтийский Лизинг» предлагает Kia Rio с платежом от 10 тыс. рублей

Об этом сообщили в компании, подчеркнув, что эта модель, согласно данным аналитического агентства «Автостат» за первые три месяца 2018 года, стала лидером рейтинга самых продаваемых в России легковых иномарок при росте объема продаж более чем на 20% в годовом выражении.

Как уточняется, размер платежа рассчитан с учетом корпоративной скидки «Балтийского Лизинга» для следующих условий: аванс — 49%, срок лизинга — 36 месяцев. При этом в рамках совместной программы лизингодателя с «Киа Моторс Рус» авансовый платеж может составлять от 5%. От лизингополучателя требуется минимальный пакет документов: анкета и заявка на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовая отчетность. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.

Предусмотрена возможность досрочного выкупа автомобиля.

Также компания предлагает клиентам авто в оперативный лизинг. В этом случае от лизингополучателя не требуется авансовый платеж, также ему предоставляются дополнительные услуги — от регистрации и страхования до шинного сервиса и услуг по телематике.