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Банк «Национальный Стандарт» предлагает вклад «Победитель»
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Банк «Национальный Стандарт» предлагает вклад «Победитель» 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Национальный Стандарт» с 26 апреля вводит вклад «Победитель», приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Оформить его можно в рублях на 181 день под 7,3% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Продуктовый виджет
Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 мая.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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