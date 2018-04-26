Банк «Национальный Стандарт» предлагает вклад «Победитель» 

Банк «Национальный Стандарт» с 26 апреля вводит вклад «Победитель», приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Оформить его можно в рублях на 181 день под 7,3% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Продуктовый виджет
Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 мая.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.