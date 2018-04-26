Кредитный долг россиян стремительно растет

Количество выданных новых кредитных карт в России в январе-марте 2018 г. выросло на 64,7%, ипотечное кредитование выросло в 1,9 раза, займов до зарплаты — на 10%.

Количество выданных новых кредитных карт в России в январе-марте 2018 г. выросло на 64,7% до 2,09 млн ед. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,27 млн ед.), подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В свою очередь наименьшее количество кредитных карт было выдано в Ульяновской (16,9 тыс. ед.), Владимирской (17,3 тыс. ед.), Пензенской (17,5 тыс. ед.), Калининградской (17,8 тыс. ед.) и Тверской (18,0 тыс. ед.) областях.

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Оренбургской (+126,2%), Тульской (+115,6%) областях, Республике Башкортостан (+112,7%), Саратовской (+110,3%), а также в Волгоградской (+99,6%) и Ярославской (+97,4%) областях.