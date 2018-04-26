Ещё
С 2018 года в программу материнского капитала внесены значимые дополнения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 2018 года в программу материнского капитала внесены значимые дополнения 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
С 2018 г. в программу материнского капитала внесён ряд значимых дополнений. Как рассказали в отделении ПФР по РА, во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января этого года появится второй ребёнок, смогут получать ежемесячную выплату из средств маткапитала до исполнения ребёнку 1,5 лет.
Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. В Адыгее он составляет 14 756 руб. (доход на одного члена семьи).
— Размер выплаты тоже зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. У нас он составит в 2018 г. 9 325 рублей, — рассказали в ведомстве.
Во-вторых, снимается трёхлетний мораторий на распоряжение маткапиталом на дошкольное образование детей. Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 г. Размер материнского капитала в 2018 г. не изменился и составляет 453 тыс. руб.
АиФ Адыгея: последние новости
Сотрудники УФСИН по Адыгее провели урок памяти для школьников В Адыгее выпускница обвинила одноклассницу в получении незаслуженной медали Россия признала ливийских повстанцев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол178
Собчак смогла договориться с Киевом256
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…450
Макаревич снова оскорбил россиян1053
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение