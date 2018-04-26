С 2018 года в программу материнского капитала внесены значимые дополнения

С 2018 г. в программу материнского капитала внесён ряд значимых дополнений. Как рассказали в отделении ПФР по РА, во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января этого года появится второй ребёнок, смогут получать ежемесячную выплату из средств маткапитала до исполнения ребёнку 1,5 лет.

Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ . В Адыгее он составляет 14 756 руб. (доход на одного члена семьи).

— Размер выплаты тоже зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. У нас он составит в 2018 г. 9 325 рублей, — рассказали в ведомстве.

Во-вторых, снимается трёхлетний мораторий на распоряжение маткапиталом на дошкольное образование детей. Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 г. Размер материнского капитала в 2018 г. не изменился и составляет 453 тыс. руб.