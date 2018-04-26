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Запсибкомбанк сделал кредиты для бизнеса еще более привлекательными
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Запсибкомбанк сделал кредиты для бизнеса еще более привлекательными 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В апреле снижены ставки по всем кредитам Запсибкомбанка для бизнеса в среднем на 1–1,5 процентных пункта. А это значит, что взять кредит на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, недвижимость и другие цели теперь можно гораздо выгоднее и с меньшей переплатой.
Линейка кредитных программ для бизнеса от Запсибкомбанка представлена различными видами:
на пополнение оборотных средств;
на приобретение основных средств;
на приобретение недвижимости;
на приобретение транспорта;
на приобретение оборудования;
для обеспечения участия в конкурсе / исполнения контракта;
без залога.
Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о программах кредитования можно на сайте банка.
— Запсибкомбанк на регулярной основе отслеживает динамику процентных ставок на рынке кредитования корпоративных клиентов и своевременно реагирует на изменения ключевой ставки Центрального банка. Помимо ценовых факторов кредитные продукты Запсибкомбанка выгодно отличаются и неценовыми преимуществами: отсутствие комиссий за досрочное гашение, возможность согласования индивидуального графика погашения, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании, — отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.
ПАО «Запсибкомбанк»
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