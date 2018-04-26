Запсибкомбанк сделал кредиты для бизнеса еще более привлекательными

В апреле снижены ставки по всем кредитам Запсибкомбанка для бизнеса в среднем на 1–1,5 процентных пункта. А это значит, что взять кредит на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, недвижимость и другие цели теперь можно гораздо выгоднее и с меньшей переплатой. Линейка кредитных программ для бизнеса от Запсибкомбанка представлена различными видами: на пополнение оборотных средств; на приобретение основных средств; на приобретение недвижимости; на приобретение транспорта; на приобретение оборудования; для обеспечения участия в конкурсе / исполнения контракта; без залога. Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о программах кредитования можно на сайте банка. — Запсибкомбанк на регулярной основе отслеживает динамику процентных ставок на рынке кредитования корпоративных клиентов и своевременно реагирует на изменения ключевой ставки Центрального банка . Помимо ценовых факторов кредитные продукты Запсибкомбанка выгодно отличаются и неценовыми преимуществами: отсутствие комиссий за досрочное гашение, возможность согласования индивидуального графика погашения, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании, — отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых. ПАО «Запсибкомбанк»