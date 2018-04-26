«Заплатил — лети». Приставы о том, как не попасть в стоп-листы должников

Майские праздники — традиционное время путешествий, но велик шанс оказаться в аэропорту в щекотливой ситуации: билет куплен, путевка оплачена, а выезд за границу закрыт, потому что человек в стоп-листе судебных приставов — не оплатил штрафы ГИБДД , долг по кредиту и т.д. Как избежать подобных конфузов, выяснял «АиФ-Юг»

Кликни и узнай

За три месяца 2018 года кубанские приставы вынесли 162651 постановлений о временном ограничении должникам выезда за рубеж. Общая сумма долга — 80 млрд 714 млн рублей и теперь эти люди смогут поехать за границу только после того, как полностью рассчитаются с долгами.

«Хоть минимальный порог суммы, после которой накладывается ограничение, и повысили с 10 до 30 тыс. рублей, — говорит заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Марина Ныренкова. — Но количество должников, которым запретили выезд по сравнению с прошлым годом выросло почти на 100 тыс. человек».

Но здесь надо понимать, что для злостных неплательщиков, алиментщиков и тех, кто обязан оплатить ущерб от преступления пороговая сумма осталась прежней — 10 тыс. рублей.

Что же делать, чтобы избежать конфуза в аэропорту? Во-первых, надо проверить, есть ли у вас неоплаченные долги. Даже если с памятью все хорошо — копеечная недоплата по старому кредиту может обернуться проблемами. Как раз сейчас Федеральная служба судебных приставов проводит акцию «Узнай о своих долгах». Как же сделать это, да желательно без посещения кабинетов и стояния в очередях?

«Лучший вариант — сервис «Банк данных исполнительных производств», — объясняет заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Марина Ныренкова. — Его запустили в 2012 году и сервис стал революционным прорывом в отношениях представителей закона и должников».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно лишь войти в Интернет — хоть со смартфона, хоть с планшета, хоть с настольного компьютера. Найти официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и в разделе «Сервисы» кликнуть на «Банк данных исполнительных производств». В поисковике, кстати, этот раздел выскакивает сразу. Дальше в строке поиска набираем имя и фамилию и смотрим результаты. Искать можно также по номеру исполнительного производства, по адресу юридического лица. Проверить можно не только себя, а, например, еще и знакомого, настойчиво просящего дать в долг — мало ли, вдруг заемщик уже набрал кредитов и давно из не отдает.

Карты, деньги и мобильник

Если вы все-таки нашли свое имя в банке данных — оплатить долг можно здесь же: картой, электронными деньгами, через счет мобильника, либо распечатать квитанцию для оплаты в банке.

«Информация в базе данных обновляется централизованно по всей стране раз в неделю, — продолжает Марина Ныренкова. — Ограничение по выезду за границу снимается в течение 24 часов, поэтому побеспокойтесь заранее — оплатить долг в аэропорту и сразу же полететь не получится».

Чтобы сервис всегда был под рукой, его можно установить на смартфон. А о популярности его говорит тот факт. Что за три месяца сайт УФССП по краю посетили 736 тыс. пользователей. А 10 тыс. с его помощью оплатили долги.

Сервис помогает не только должникам — я, например, быстро нашел в нем человека, который несколько лет назад украл у меня велосипед и не торопится возмещать ущерб. Тут же — имя и фамилия пристава и его рабочий телефон — позвоню и узнаю, как обстоят дела со взысканием долга.

А если вы хотите не просто знать фамилию пристава, но и лично следить за ходом дела, то стоит использовать другой сервис — «Личный кабинет стороны исполнительного производства». В нем можно подавать жалобы, ходатайства, заявлениями подписываться на получение электронных копий процессуальных документов, выносимых приставами в рамках исполнительного производства. Проще говоря, все действия пристава будут вам видны. Вход в «личный кабинет» — через портал Госуслуги или с помощью электронной подписи.