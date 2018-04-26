Когда вернут деньги, которые «проглотил» банкомат? 

Банкомат «проглотил» деньги. Написал заявление в банк, но там затягивают с ответом, деньги не возвращают. Что делать в этом случае?
«В подобных случаях сначала действительно необходимо написать заявление в банк. К нему нужно приложить чек, если он сохранился, — отвечает к. э. н., доцент экономического факультета ПГНИУ Игорь Мерзлов. — Банк сможет вернуть деньги после разинкассации (процедуры, когда инкассаторы забирают остаток денег из банкомата и загружают туда новую партию). Если выяснится, что в устройстве осталось больше денег, чем должно было, разницу вернут законному владельцу денег. Понятно, что клиенту придётся подождать, пока банк выгрузит деньги из банкомата и произведёт расчёты. Возможно, в данном случае промедление связано именно с этим. Если же решение вопроса затягивается надолго, то стоит отправить заявление в Центробанк, который является регулятором в финансовой сфере. А копию бумаги вместе с ещё одним заявлением отправить вашему банку. Это должно стимулировать кредитное учреждение быстрее решить вопрос».