Количество выданных новых кредитных карт в Москве в январе-марте 2018 г. составило почти 124,9 тыс. единиц, что на 58,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«Согласно данным, динамика выдачи новых кредитных карт в Москве в I квартале 2018 г. в сравнении с I кварталом 2017 г. составила 58,5% (почти 124,9 тыс. — в январе-марте 2018 г. и порядка 78,8 тыс. — в январе-марте 2017 г.), а в Московской области — 40,2% (около 96,5 тыс. — в январе-марте 2018 г. и более 68,8 тыс. — в январе-марте 2017 г.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе-марте 2018 г. количество выданных новых кредитных карт составило 2,09 млн единиц, увеличившись на 64,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (1,27 млн единиц). В I квартале 2018 г. самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Москве, Московской области, Краснодарском крае. Наименьшее количество кредитных карт было выдано в Ульяновской, Владимирской, Пензенской областях.
Уточняется, что при этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Оренбургской, Тульской областях, Республике Башкортостан. Наименьшие темпы роста были отмечены в Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия) , Иркутской области.
«Увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, связано со стабилизацией экономической ситуации в стране. Кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов и другое), а также простоте и удобству их использования», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.